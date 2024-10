Romero vive momento de instabilidade no ataque do Corinthians

Aos 25 minutos, Romero entrou na partida contra o Racing, pela Copa Sul-Americana(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 13:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Racing por 2 a 2, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Ángel Romero, maior artilheiro da Neo Química Arena, entrou no primeiro tempo da partida, com atuação ruim.

Na entrevista pós-jogo, o técnico Ramón Díaz foi contestado pela uma substituição. José Martínez, volante do Timão, se machucou e, ao invés de colocar outro meia, o treinador promoveu a entrada do atacante Romero na ponta-direita.

Após bom momento no mês passado, Romero perdeu o posto de titular na dupla de ataque do time. Isso ocorreu por conta da chegada de Memphis no time titular, ao lado de Yuri Alberto, artilheiro do Timão em 2024. Ainda assim, Romero é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada, com 15 gols, dois a menos do que camisa 9.

Com três atacantes em campo, o Corinthians teve boas chances na segunda etapa, mas não conseguiu superar o Racing. Na partida, Romero perdeu um gol na pequena área sem goleiro, após passe de cabeça de Yuri Alberto.

História

Romero chegou ao clube em 2014 e passou cinco temporadas. Em 2023, retornou ao Timão após passagens discretas no futebol sul-americano. Ao longo de sete temporadas, Romero acumula 311 partidas como jogador do Corinthians, sendo o estrangeiro com o maior número de jogos pelo clube. Pelo critério geográfico, com 57 gols, o jogador é o maior artilheiro nascido fora do Brasil com a camisa corintiana.

Na sua passagem, Romero nunca foi unanimidade técnica, porém esteve presente nos momentos mais importantes do clube nos últimos anos, como nos títulos Brasileiros de 2015 e 2017 e os estaduais de 2017 e 2018. Com a última janela de transferências, o paraguaio perdeu espaço no clube.

Próximos jogos

Na próxima quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da Sul-Americana. Antes disso, o Timão encara o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Na competição nacional, o clube alvinegro luta para fugir da zona de rebaixamento.

