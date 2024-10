Corinthians: Yuri Alberto é o maior artilheiro em torneios sul-americanos desde Luizão

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto segue destacando-se com a camisa do Corinthians e fez história ao marcar os dois gols do time no empate por 2 a 2 com o Racing, da Argentina, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana de 2024. Com esses gols, ele atingiu oito na competição, tornando-se o segundo jogador com mais gols pelo clube em uma única edição de torneios sul-americanos, ficando atrás apenas de Luizão, que balançou as redes 15 vezes na Libertadores de 2000.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

– A gente tem uma semana pra trabalhar bastante. Tem sido um ano muito difícil, mas acredito que chegar à final será muito importante. Temos todas as condições para isso e, junto com a nossa torcida, vamos conseguir – afirmou o atacante ao SBT após o duelo com o Racing.

Com os dois gols marcados na partida, Yuri consolidou-se ainda mais como artilheiro do Corinthians na temporada, somando 23 gols em 50 jogos. Este é o ano mais prolífico da carreira do jogador desde sua profissionalização.

Além disso, Yuri Alberto vem quebrando marcas importantes na Neo Química Arena. Com 31 gols em 73 partidas, ele ultrapassou Jô, que marcou 30 vezes em 84 jogos em Itaquera entre 2017 e 2022.

Ele também igualou Róger Guedes, que chegou aos mesmos 31 gols em 64 partidas, durante sua passagem pelo clube entre 2021 e 2023. O artilheiro absoluto na Arena é Romero, com 38 gols em 148 jogos, e Yuri já mostra potencial para alcançar essa liderança.

Na disputa pela artilharia da Sul-Americana, Yuri é agora vice-artilheiro do torneio, apenas um gol atrás de Adrián Martínez, do Racing, que soma nove gols. Os dois atacantes voltam a se enfrentar no segundo jogo da semifinal, na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda. Antes disso, o Corinthians encara o Cuiabá pelo Brasileirão, na segunda-feira (28), às 20h, na Arena Pantanal.