Cara a Cara Lance! escala seleção formada por Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians abrem a decisão do Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo de ida da final marca o confronto entre o Timão, que tenta encerrar um jejum de seis anos sem títulos, e o Verdão, que busca o tetracampeonato estadual. Nove jornalistas do Lance! votaram na seleção ideal comparando os prováveis titulares das equipes: 9 a 3 para o clube alviverde.

Goleiro: Hugo Souza

O jogador do Timão foi decisão unânime do colegiado do Lance!. Hugo Souza recebeu nove votos, enquanto o experiente goleiro do Verdão não recebeu nenhum. Vale lembrar que o arqueiro do Corinthians defendeu um pênalti cobrado por Estêvão no empate por 1 a 1 entre as equipes, no Allianz Parque, na primeira fase.

Hugo Souza venceu Weverton no Cara a Cara do Lance! (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lateral-Direito: Marcos Rocha

Venceu a experiência no lado direito do Dérbi. Com um placar de 6 votos contra 3 em Matheuzinho, o lateral do Verdão foi escolhido como o melhor da posição para o confronto decisivo no Paulistão. O jogador de 36 anos possui 12 títulos com a camisa do Palmeiras e luta por mais um troféu em sua galeria.

Marcos Rocha venceu disputa contra o Matheuzinho (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zagueiro: Murillo

O jogador foi unânime na votação do Lance! com 9 votos a favor contra nenhum para Félix Torres, zagueiro do Corinthians. O defensor conquistou seis títulos com a camisa do Verdão e busca mais um troféu com a camisa alviverde.

Jogador foi o escolhido para a defesa da Seleção das finais do Lance! (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Zagueiro: Micael

O atleta fez dois jogos pelo Verdão, mas já conquistou a vaga na seleção do Lance!. O jogador recebeu 6 votos contra 3 de Gustavo Henrique. Contratado nesta temporada, o defensor deve ganhar a vaga de Gustavo Gómez no time titular, que se recupera de lesão.

Atleta foi contratado nesta temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lateral-Esquerdo: Piquerez

O uruguaio foi unânime na votação para a posição. Foram 9 votos contra 0 de Angileri, lateral recém-chegado ao Corinthians que ganhou vaga na equipe titular. O jogador do Palmeiras sofreu com lesões na última temporada, mas deve iniciar a decisão.

(Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Volante: Emiliano Martínez

Contratado neste ano, o uruguaio venceu a disputa com Raniele por 7 votos a 2 do corinthiano. O jogador é um dos destaques do Verdão e ganhou a vaga na equipe titular de Aníbal Moreno, que terminou a última temporada no time de Abel Ferreira.

Atleta é um dos destaques do Palmeiras na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Volante: Richard Ríos

O colombiano recebeu 7 votos contra 2 de José Martínez, venezuelano que defende o Corinthians. A moral do jogador é explicada pelas boas atuações na última temporada, quando foi contratado junto ao Guarani. O atleta busca seu segundo título do Paulistão pelo Verdão.

Meia é um dos destaques do Verdão nesta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Meia: Carrillo

O peruano superou Facundo Torres com 6 votos a 3 e foi escolhido pelo colegiado do Lance! como o meia da seleção de Corinthians e Palmeiras. O jogador marcou dois gols nesta temporada e é um dos destaques do Timão.

Meia em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Meia: Raphael Veiga

Essa foi a votação mais equilibrada, mas o palmeirense saiu com 5 votos contra 4 de Rodrigo Garro, meia do Corinthians. O jogador do Verdão acumula dois gols e sete assistências até aqui no Campeonato Paulista.

Jogador é um dos destaques do Palmeiras na competição estadual (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Atacante: Estêvão

O jovem superou Memphis por unanimidade com 9 votos a 0. O atacante do Palmeiras marcou cinco gols até aqui contra apenas dois do holandês. Convocado para a Seleção Brasileira, Estêvão já é mais do que uma grande promessa do nosso futebol.

jogador comemora gol marcado pelo Verdão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Atacante: Yuri Alberto

O goleador do Timão recebeu 6 votos contra 3 de Vitor Roque, reforço badalado do Palmeiras que fez a sua estreia na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, na semifinal. O jogador do Corinthians balançou as redes em quatro oportunidades no Paulistão.

Atacante marcou na vitória por 2 a 1 contra o Santos, na semifinal do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Treinador: Abel Ferreira

Em busca de seu nono título pelo Verdão, o treinador português foi unânime na votação do Lance!, com 9 votos contra nenhum de Ramón Díaz, que busca seu primeiro troféu pelo Corinthians e no futebol brasileiro.

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Seleção definida

Hugo Souza (Corinthians); Marcos Rocha (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Micael (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); Emiliano Martínez (Palmeiras), Richard Ríos (Palmeiras), Carrillo (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Estêvão (Palmeiras) e Yuri Alberto (Corinthians); Treinador: Abel Ferreira (Palmeiras)

'Colégio eleitoral' do Cara a Cara Lance!

A lista foi elaborada e votada pelos jornalistas: Izabella Gianolla, Juliana Yamaoka, Rafaela Cardoso, Isabela Zuppo, Vitor Palhares, Cauê Gregoraci, Vinícius Harfush, Thiago Braga e Ulisses Lopresti