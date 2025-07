Romero analisa atitude de Memphis em derrota do Corinthians: ‘Todo mundo igual’

O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 para o São Paulo, neste sábado (19), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis foi substituído no intervalo do jogo, para a entrada de Gui Negão, e não ficou no banco de reservas durante a segunda etapa. Romero, que foi capitão do time, falou sobre a reação do holandês.

— Eu fiquei sabendo agora, no término de jogo, e uma atitude pessoal, eu não posso falar por que ele fez isso, na verdade, você tem que perguntar para ele sobre a atitude. Sobre a troca, o Dorival tentou jogar o time mais para frente, ele fez uma variação, em muitos jogos ele faz esse tipo de troca, inclusive em uma delas eu saí no intervalo. É uma atitude pessoal, eu não posso falar porque ele fez isso, foi um momento de adrenalina, tem que perguntar para ele — falou o jogador na zona mista do MorumBis.

Romero formou dupla de ataque com Memphis na derrota contra o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após o confronto, enquanto os jornalistas se encaminhavam para a área de entrevistas, e os jogadores para seus respectivos vestiários, Memphis estava com suas coisas arrumadas, em direção à saída do estádio. Após a repercussão, retornou para a roda dos jogadores.

O ato do jogador é mais uma polêmica envolvendo a passagem do holandês no Corinthians. No dia 9 de julho, Memphis faltou a um treinamento, sem nenhuma justificativa. Após a derrota contra o São Paulo, Romero declarou que o problema anterior está resolvido, e disparou que ninguém é maior que o clube alvinegro.

— Não, ele pediu desculpas depois do treinamento, ele falou o porquê, mas não deu nada. É claro que tentamos ganhar todos os jogos, não só o Memphis, claro que ele tem um nome pesado dentro do elenco, mas aqui todo mundo é igual, a gente quer o melhor para o Corinthians. Hoje aconteceu com ele a troca, mas pode acontecer com os outros, é normal isso, ninguém é maior do que ninguém aqui, a camisa do Corinthians está em primeiro lugar, isso a gente sempre fala, todo mundo sabe disso, a gente tem que respeitar todo mundo — disse o jogador paraguaio.