Crespo exalta Luciano, herói do São Paulo contra o Corinthians: ‘Diferenciado’

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo rasgou elogios a Luciano, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após o clássico deste sábado (19), no Morumbis, o treinador argentino afirmou que o atacante não é só voluntarioso, mas sim "diferenciado" tecnicamente.

— Diferenciado. A qualidade você já o conhece. Há quantos anos está aqui o Luciano? Talvez você o conheça melhor do que eu. Luciano é um cara que quer ganhar no dia a dia, mas acho que ele é diferenciado em quanto à qualidade. Depois, a ideia de ganhar e competir, todo têm. Ele é um jogador diferenciado, porque tecnicamente é diferente dos outros. Outras características, uma maior fantasia, é quando ele se mete à disposição do grupo, do time. Logo, jogar com essa qualidade, mas, ao mesmo tempo, lutar, brigar e correr. Então, quando você tem essas duas qualidades, é difícil de não fazer jogar — disse Crespo.

Sobre o resultado e o desempenho do Soberano no Majestoso, o técnico classificou o jogo como "noite ideal". O comandante são-paulino abriu o coração e afirmou que a partida será inesquecível para ele.

— O time jogou muito bem, compreendeu perfeitamente o significado deste jogo, respeitou a tradição deste jogo, jogou muito bem, com essas coisas que acho que para a gente são muito importantes: lutar, brigar e jogar futebol, tentar jogar, bola, posse, finalizações, ordem, equilíbrio e muita luta, intensidade e dinâmica. Então, quando você vê todas essas coisas, coisas boas acontecem. Por enquanto, o meu sentimento foi uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado, sonhei muitas vezes. Os atletas me presenciaram com um grande jogo, será seguramente uma noite inesquecível para mim — declarou.