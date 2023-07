Mesmo sabendo da grandeza do clube alvinegro, Rojas ficou impressionado com o que viu no seu primeiro contato com a torcida corintiana, que aconteceu no último dia 2 de julho, quando o Timão enfrentou o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Mesmo com a derrota por 1 a 0 e protesto dos torcedores, o meio-campista ficou impactado com a Fiel.