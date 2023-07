Em um sistema com dois jogadores abertos pelas pontas, Biro vinha sendo o titular. Porém, o garoto perdeu a posição nas últimas partidas. Inclusive, ele foi titular na vitória corintiana sobre o Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (11), onde apenas os reservas foram relacionados - com exceção de Renato Augusto usou o jogo para ganhar ritmo, já que vem de um período parado por conta de uma lesão na panturrilha.