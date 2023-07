No Coelho, a boa notícia para o técnico Vágner Mancini é o retorno do meia Benítez, recuperado de dores musculares na coxa direita. Contudo, Aloísio, Rodrigo Varanda e Daniel Borges ficaram em Belo Horizonte e não poderão ajudar o América-MG a sustentar a vantagem. Em caso de vitória do Corinthians por um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis.