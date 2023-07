- Informo que aos 35 minutos do 2° tempo o atleta de n° 16 da equipe do Cuiabá e.c, o sr Deyverson Brum Silva após ser substituído, alega ao 4° árbitro que quando se dirigia para seu banco de reserva ter sido atingido no pescoço por uma tesoura de metal arremessada do local destinado a torcida da equipe mandante, o objeto foi entregue ao 4° árbitro - diz o árbitro na súmula.