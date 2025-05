Fred Luz cita crise no Corinthians como obstáculo à reestruturação e compara com Flamengo

Fred Luz teve uma passagem rápida pelo Corinthians durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Anunciado em julho como CEO, chegou com a missão de auxiliar na reestruturação financeira do clube, mas, em meio a problemas institucionais, deixou o cargo depois de cinco meses, após ser realocado e enfrentar dificuldades para implementar seu plano de gestão.

Contratado em julho junto à consultoria Alvarez & Marsal, precisou mudar seu cargo para consultor após ruídos na política interna do clube. A direção alvinegra apontava um 'conflito de interesses' com a chegada da empresa e dificuldades para estabelecer uma responsabilização individual. Aos poucos, Fred perdeu espaço no Corinthians.

Em entrevista ao LANCE!, o executivo falou sobre o período em que esteve no clube. Relembrou sua chegada ao Parque São Jorge, comparou com a experiência no Flamengo, iniciada em 2013, e disse que, a princípio, enxergou um cenário positivo para mudanças.

— O nosso contrato com o Corinthians era, na verdade, um contrato com a Alvarez & Marsal. E a primeira coisa que entregamos ao Corinthians foi uma análise do clube, do seu potencial, para traçar um plano de ação. Eu já disse isso várias vezes: a situação do Corinthians, naquele momento, se comparada à do Flamengo em 2012, era relativamente melhor - revelou em entrevista exclusiva.

— Isso significa que os problemas estavam resolvidos? Não. Aquele potencial de receita que o Flamengo tinha lá atrás, que estimamos em R$ 2 bilhões, até hoje, 12 anos depois, o Flamengo ainda não atingiu. Porque não é trivial chegar lá. Exige muito trabalho, dedicação, aprendizado, e o desenvolvimento de relações de causa e efeito - ponderou Fred Luz.

Instabilidade interna

As contas de 2024 do clube alvinegro foram reprovadas em abril pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Responsáveis pela fiscalização interna apontaram um aumento de R$ 829 milhões na dívida do clube durante o período. A gestão de Augusto Melo contesta a análise e alega ter herdado um rombo financeiro de R$ 191 milhões, deixado pelo ex-presidente Duilio Monteiro Alves. No total, o passivo corintiano está estimado em R$ 2,5 bilhões. Segundo Fred Luz, as brigas internas atrapalharam o projeto de reestruturação financeira.

— O Corinthians também tem esse potencial. Mas, para realizá-lo, é preciso muito esforço, muitos acertos, clareza de objetivos e determinação para segui-los. Infelizmente, isso foi algo que não encontramos no Corinthians. Na minha opinião, o clube não tem um alinhamento interno, político, entre suas forças, para fazer o que precisa ser feito. E, por isso, vai demorar um pouco — revelou o ex-CEO.

Fred Luz trabalhou no Flamengo durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, presidente que liderou a reestruturação financeira do clube. Ele chegou como diretor financeiro em 2013 e, no ano seguinte, assumiu o cargo de CEO, função que ocupou até 2018. Em entrevista, explicou as diferenças entre os clubes.

— Com poder político, eleitos, que os caras foram todos eleitos, que faziam parte do grupo, que entrou, e muito homogêneo, pensando mais ou menos as mesmas coisas, com uma direção muito clara e querendo fazer acontecer. Percebi que isso foi tão forte, que o Flamengo, tem aparentemente as brigas, sai o Bandeira, entra o Landim, depois o BAP, mas se você for olhar, essas pessoas todas estavam lá desde o início. Então, o Flamengo está com uma continuidade filosófica ao longo já de muitos e muitos anos, isso explica um pouco o sucesso do Flamengo. Mudam as pessoas, mas não muda a filosofia na sua essência, não muda. O respeito às finanças é uma tônica muito forte do Flamengo — finalizou Fred Luz.