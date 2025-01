Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo, mas poderá retornar ao Brasil

O meia do Corinthians Rodrigo Garro foi indiciado na manhã deste domingo (5) por homicídio culposo, devido ao acidente de carro que culminou na morte de um homem de 30 anos, na madrugada de sábado (4), em La Pampa, na Argentina. A informação foi publicada primeiro pela jornalista Bianca Molina e confirmada pelo Lance!. Apesar do indiciamento, o jogador poderá retornar ao Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Vice-presidente do Corinthians detalha contato do clube com Garro

O Ministério Público argentino não solicitou restrições de saída da cidade ou do país ao jogador durante a audiência ocorrida na manhã deste domingo (5). Garro foi proibido de dirigir qualquer tipo de veículo até o fim do processo. O julgamento ainda será marcado.

Ele foi indiciado por homicídio culposo, com base no artigo 84 bis do Código Penal argentino, que trata da condução imprudente, negligente ou contrária às normas de um veículo motorizado, causando a morte de alguém. Porém, não foi incluído o agravante pela presença de álcool no sangue do jogador.

continua após a publicidade

Isso porque, diferentemente do que foi afirmado inicialmente pelo promotor que supervisionou as tarefas de perícia e coleta de provas, Francisco Cuenca, a quantidade detectada no teste alcoolemia de Garro não é suficiente para ser enquadrada como agravante. Isso ocorreria apenas se ultrapassasse o limite de 1g de álcool por litro no sangue.

O teste realizado logo após o acidente apontou a presença de apenas 0,54 gramas de álcool por litro no sangue do jogador. Assim, se for condenado, ele poderá pegar pena de 2 a 5 anos de prisão.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro durante audiência em La Pampa neste domingo (5) (Foto: Pablo Rivero)

O acidente aconteceu no dia do aniversário de 27 anos de Rodrigo Garro, que passava seus últimos dias de férias em sua cidade natal, General Pico.

Durante a audiência, a defesa de Garro afirmou que ele seguia pela via principal e que o motociclista não respeitou a sinalização no cruzamento.

Já a promotoria apontou que Garro trafegava pelo lado direito da rua 300 e fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. Isso teria causado o choque com a motocicleta.

O caso será investigado e contará com análise de câmeras de segurança da região do acidente, a perícia feita no local e nos veículos envolvidos, além do exame de toxicologia feito no corpo do motociclista.

Garro e seu advogado durante audiência na Argentina (Foto: Pablo Rivero)

O que aconteceu?

O carro dirigido pelo meia do Corinthians colidiu com a moto dirigida por Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. O homem morreu na hora devido à força do impacto. Garro e o jogador Facundo Castelli, do Emelec, que estava com ele no momento do acidente, não sofreram ferimentos.

A polícia argentina realizou perícia no local da colisão e pegou imagens de câmeras de segurança da região.

O jogador fez o teste de alcoolemia e apresentou resultado positivo para 0,54g de álcool por litro de sangue. Por isso, foi conduzido a uma delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado algumas horas depois. Inicialmente, o caso foi enquadrado como homicídio culposo agravado por conduzir sob o efeito de álcool.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians afirmou ainda no início da tarde do sábado (4) que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, acompanhavam a situação do jogador junto a seus advogados e familiares.