Dupla do Corinthians aparece treinando dias antes de reapresentação do clube

O Corinthians se reapresenta na próxima terça-feira (7), visando a preparação para a próxima temporada. Mesmo antes de se juntar ao elenco, no CT. Joaquim Grava, Gustavo Henrique e Yuri Alberto treinaram juntos na manhã deste sábado (4).

continua após a publicidade

➡️Audiência marcada para domingo definirá data do retorno de Garro ao Corinthians

Nas redes sociais, os jogadores compartilharam vídeos em que realizam treinos de força com um auxílio de um profissional de educação física. Yuri Alberto e Gustavo Henrique foram peças importantes na campanha de recuperação do Corinthians na última edição do Campeonato Brasileiro.

O atacante terminou a competição como artilheiro, ao lado de Alerrandro, do Vitória. Ao todo, Yuri Alberto marcou 15 gols na competição nacional. O jogador de 23 anos vira o ano como uma das principais referências da equipe alvinegra.

continua após a publicidade

Gustavo Henrique também viveu um ano de reviravolta. Contratado no início da temporada, o zagueiro não era titular absoluto da equipe na chegada do treinador Ramón Díaz, em julho do último ano. Disputando com Cacá e Félix Torres, o jogador de 31 anos terminou bem a temporada e deve iniciar 2025 como dupla de André Ramalho.

Yuri Alberto publicou fotos em que aparece treinando durante o seu período de férias (Foto: Reprodução/Instagram)

Planejamento do Corinthians para a próxima temporada

O Timão se reapresenta na próxima terça-feira (7), no CT Joaquim Grava. A estreia do clube alvinegro no Campeonato Paulista será no dia 16, uma quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No dia 19 de fevereiro, o Corinthians inicia sua jornada na Pré-Libertadores. Pela Fase Preliminar 2, o Timão encara o Universidad Central, da Venezuela, no dia 19 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), em Caracas.