Iminente chegada de reforço abre concorrência no elenco do Corinthians

A iminente chegada de Fabrizio Angileri abre disputa na lateral esquerda do Corinthians. Atualmente no Getafe, da Espanha, o jogador chega para disputar posição com Matheus Bidu e Hugo, que se alternam na titularidade da equipe, e Palacios, recuperado de lesão após uma temporada afastado.

Apesar de possuir três nomes no elenco, a comissão técnica liderada por Ramón Díaz entende que a lateral é uma carência do Corinthians, que sofre para encontrar um dono para a posição.

– Acho que ele foi eleito o melhor lateral por duas Copas Libertadores seguidas, está acostumado a jogar em time grande também. Jogou num dos maiores do mundo, o River Plate, o conhecemos porque jogou em casa – disse Emiliano Díaz em entrevista.

Diante da carência identificada, o departamento de futebol avaliou possíveis soluções e encontrou em Angileri uma oportunidade de mercado. O atleta, inclusive, possui conversas avançadas com o Corinthians e deve ser oficializado como o primeiro reforço para a temporada nos próximos dias.

A negociação entre Corinthians e Getafe é por um empréstimo válido por uma temporada, ou seja, até dezembro deste ano, com opção de compra fixada no acordo.

– Nos times grandes, quando passa situações dessa maneira, como passou o Corinthians, de sair do rebaixamento e estar competindo em nível internacional, há que reforçar, porque a pressão vai existir para nós e para o clube. Sabemos que o Corinthians está passando por momento difícil (financeiramente) e entendemos. Mas em alguns momentos é preciso fazer esforço para seguir sendo competitivo – explicou Ramón Díaz.

Fabrizio Angileri, alvo do Corinthians, em partida do River Plate (Foto: Reprodução/X/@RiverPlate)

Corinthians no mercado

Até o momento, o clube paulista não anunciou nenhum reforço na janela de transferências e teve apenas o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. Vale lembrar que o Corinthians tem até o dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela no Brasil, para registrar novos nomes.