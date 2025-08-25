‘Revolução’ e cobrança da Fiel: os bastidores da eleição presidencial do Corinthians
Conselheiros do Timão votam em eleição no Parque São Jorge
O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne no Salão Nobre do Parque São Jorge para eleger o novo presidente do Timão. 299 conselheiros podem votar em evento nesta segunda-feira (25). Além do mandatário, o pleito também irá nomear um novo vice-presidente do órgão.
A eleição para presidente ocorre devido ao impeachment de Augusto Melo, afastado pelos associados no dia 9 de agosto. Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, renunciou ao cargo de Vice-Presidente para tratar de assuntos pessoais.
Osmar Stábile, atual presidente provisório, André Castro e Roque Citadini concorrem ao cargo máximo do Timão. Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Leonardo Bittar são os candidatos para a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Timão.
Os candidatos chegaram por volta das 17h (de Brasília). As torcidas organizadas do Corinthians se reuniram por volta do mesmo horário, entretanto, não houve a mesma presença da Fiel comparado aos eventos que decidiram pelo impeachment de Augusto Melo.
Mesmo assim, torcedores levaram faixas de protesto e estenderam em frente ao Parque São Jorge. Em uma delas havia a inscrição: 'Revolução Corinthiana'. A principal exigência é a reforma do estatuto, que precisa ser convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr.
Clima no Parque São Jorge
A primeira chamada da votação foi às 18h (de Brasília). O início do pleito foi marcado pela reunião dos primeiros conselheiros, a reprodução do hino do Corinthians e um pronunciamento de Roberson Medeiros, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.
Os primeiros votos foram contabilizados a partir das 19h15 (de Brasília). Os vitalícios tiveram prioridade. O resultado será divulgado ainda nesta segunda-feira (25), e o presidente eleito concederá uma entrevista coletiva no teatro do Parque São Jorge.
