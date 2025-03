Corinthians encaminha renovação com Matheus Bidu; veja detalhes

O Corinthians está perto de acertar a renovação com o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Com contrato até o final deste ano, a tendência é que o jogador assine um novo vínculo com duração por mais três temporadas com o Timão.

A informação foi noticiada pelo "Ge.globo". Os temos principais do novo contrato foram acertados e restam somente alguns detalhes. Matheus Bidu terá uma valorização salarial em seu novo salário no Corinthians.

A renovação impede que o jogador assine um pré-contrato com outro clube a partir de julho deste ano. No Timão desde 2023, Matheus Bidu soma 84 jogos pelo clube alvinegro e marcou cinco gols pelo Corinthians.

O jogador foi titular do Corinthians na reta final do último Brasileirão, quando o clube alvinegro venceu nove jogos consecutivos e garantiu uma vaga na Pré-Libertadores, torneio no qual o Timão foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil.

Nesta temporada, no entanto, o jogador perdeu espaço para Fabrizio Angileri, única contratação do clube. O argentino, que chegou no final de fevereiro, assumiu a titularidade na lateral-esquerda, sendo escalado nas decisões do Paulistão, na semifinal contra o Santos, e no jogo de ida da final contra o Palmeiras.

Matheus Bidu está perto de renovar com o Timão (Foto: Rodrigo Coca / Ag Corinthians)

Renovações

Nesta temporada, a diretoria do Timão buscou renovar com o elenco que terminou o último Brasileirão e estendeu os vínculos de Romero, Cacá, André Carrillo e Maycon. O Corinthians também tenta acertar a permanência do atacante Talles Magno, emprestado pelo New York City FC, dos Estados Unidos, com contrato com o clube alvinegro até metade deste ano. O clube alvinegro segue com as negociações com o atacante.