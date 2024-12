Ramón evita comentar impeachment de Augusto Melo após sétima vitória consecutiva do Corinthians: ‘Situação difícil’

Com a vitória de virada sobre o Criciúma por 4 a 2, o Corinthians chegou a sete triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro e entrou de vez na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Após a partida, Ramón Díaz, técnico do Corinthians, evitou comentar sobre a situação do presidente Augusto Melo, que enfrenta processo de impeachment. Na próxima segunda-feira (2), inclusive, membros do Conselho Deliberativo do clube decidirão sobre o possível afastamento do mandatário, eleito em dezembro do ano passado.

- Nosso objetivo era tirar o Corinthians da briga contra o rebaixamento. Creio que fizemos um trabalho em conjunto com o presidente e com os atletas. Nos blindamos e trabalhamos. Politicamente, não posso falar porque faz cinco meses que estou aqui, mas sei o que devemos fazer para sair de uma situação difícil. Nunca deixamos de trabalhar, de confiar no grupo de jogadores. Isso foi o melhor, estivemos todos juntos para cumprir o objetivo do Corinthians e poder festejar - afirmou o treinador.

Na sequência, o treinador exaltou o atacante Yuri Alberto, que marcou duas vezes e assumiu a artilharia do Brasileirão com 13 gols. Ramón, no entanto, preferiu não detalhar o futuro do camisa 9, que declarou recentemente ter o desejo de se transferir para o futebol inglês.

Ramón Díaz durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

- Para nós, é um jogador muito importante. Sobre o ano que vem não há nada resolvido. Creio que temos algo grande a fazer que é terminar da melhor maneira e o mais acima possível. Quando você tem um goleador consegue grandes resultados e alcança os objetivos. No Vasco, estive muito feliz com o Vegetti. Aqui, estou feliz pelo Yuri, Talles, Romero, Memphis. Todos eles - completou o treinador argentino.

Conversa no vestiário

Entendemos o que deveríamos fazer no segundo tempo. Retrocedemos o Raniele para jogar com uma linha de três e colocamos mais gente no ataque. O Criciúma fez um esforço enorme no primeiro tempo, eles pressionaram muito e o desgaste deles veio na parte final. A nossa tranquilidade ajudou. Soubemos recuperar porque temos um novo objetivo no campeonato.

Atuação na primeira etapa

No primeiro tempo não fomos eficientes lá na frente. Tivemos duas ou três situações, mas não concretizamos. No futebol, o adversário aproveita. Sabíamos que eles aproveitariam o lado direito. Corrigimos algo tático, a equipe se deu conta que não poderia jogar daquele jeito.

Festa após a vitória

A equipe vai crescendo. No primeiro tempo, falhamos em três ocasiões, o Yuri teve uma chance, o Raniele teve outra. Nesse momento do campeonato, temos que fazer esses gols. É um campeonato onde queremos que a equipe siga tendo um bom funcionamento. Estamos todos felizes, inclusive os torcedores. Exageramos um pouco com os festejos, mas faz parte.