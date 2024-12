Corinthians vira sobre o Criciúma e segue vivo na luta por uma vaga na Libertadores

O Corinthians venceu o Criciúma de virada por 4 a 2 neste sábado (30), no Estádio Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bolasie, duas vezes, marcou para os mandantes. Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes), todos na segunda etapa, marcaram para o Timão.

Com o resultado, o clube paulista chegou aos 50 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela de classificação. O Criciúma, por sua vez, segue com 38 pontos, permanecendo na zona de rebaixamento da competição.

Como foi o jogo?

O Corinthians começou o jogo impondo seu ritmo e criando boas chances de gol logo nos primeiros minutos. Aos 9, Yuri Alberto recebeu um passe preciso de Raniele e ficou cara a cara com o goleiro Gustavo, que fez uma grande defesa para evitar a abertura do placar. Quatro minutos depois, o atacante cruzou para Memphis, mas Newton, bem posicionado na pequena área, cortou o perigo. Aos 22, Raniele recebeu de Memphis dentro da área e finalizou de primeira, mas Gustavo apareceu novamente para impedir o gol.

O Criciúma, por sua vez, conseguiu equilibrar a partida e contou com a estrela de Bolasie para sair na frente. Aos 29, o francês acertou um belo chute de primeira após cruzamento pela direita, marcando um golaço. Já no final do primeiro tempo, Bo atacante voltou a brilhar: recebeu na grande área, ganhou de André Ramalho e bateu com o pé direito, ampliando a vantagem para 2 a 0.

A segunda etapa, por sua vez, foi de domínio do Corinthians. Na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Timão precisou de apenas dois minutos para igualar o marcador. Garro, com liberdade, marcou o primeiro gol paulista, e Bidu, de fora da área, empatou a partida.

Na sequência, foi a vez de Yuri Alberto, novo artilheiro da competição ao lado de Estêvão, brilhar. O atacante marcou duas vezes e colocou o Corinthians em vantagem no sul do país. Os minutos finais foram mornos, com o Criciúma tentando criar oportunidades, mas sem sucesso.

O que vem por aí?

O Criciúma volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando recebe o Flamengo no Estádio Heriberto Hulse, às 20h (de Brasília). Um dia antes, a equipe comandada por Ramón Díaz enfrenta o Bahia na Neo Química Arena, também às 20h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 x 4 CORINTHIANS

36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

🥅 Gols: Bolasie 2x (CRI); Rodrigo Garro, matheus Bidu e Yuri Alberto 2x (COR)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo e Newton (CRI); Matheuzinho, Gustavo Henrique e Martínez (COR)

Escalações

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Ronald Lopes (Arthur Caíke) e Felipe Mateus (Trauco); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha).

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Talles Magno), Breno Bidon (José Martínez), André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto.