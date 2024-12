Torcida do Corinthians defende Augusto Melo após virada contra o Criciúma: ‘Não vai ter golpe’

Após a virada épica do Corinthians sobre o Cricúma, fora de casa, por 4 a 2, torcedores do clube paulista voltaram a defender o presidente Augusto Melo, que enfrenta processo de impeachment.

Ao fim da partida, o dirigente entrou em campo para celebrar o resultado com o restante do elenco e ouviu palavras de apoio da torcida presente no Estádio Heriberto Hulse, que gritou: "Não vai ter golpe".



A votação do Conselho Deliberativo, marcada para a próxima segunda-feira (2) no Parque São Jorge, pode definir o futuro de Augusto Melo no comando do Corinthians. Inicialmente agendada para a última quinta-feira (28), a reunião foi adiada a pedido da Polícia Militar de São Paulo.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que torcedores do clube paulista se manifestam contra o impeachment de Augusto Melo. Anteriormente, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, se mostrou contrária ao movimento, assim como alguns jogadores do elenco, que publicaram mensagens de apoio ao presidente nas redes sociais.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 50 pontos e subiu para a oitava colocação, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Na próxima rodada, a equipe comandada por Ramón Díaz recebe o Bahia na Neo Química Arena e encerra sua participação na competição contra o Grêmio, no sul do país.