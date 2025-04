Ramón Díaz surpreende na escalação do Corinthians contra o América de Cali

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. Ramón Díaz divulgou qual será a escalação do Timão para o confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A equipe alvinegra chega com seis desfalques para o confronto na Copa Sul-Americana: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Memphis e Igor Coronado. Com as baixas, o treinador argentino promoveu a entrada de um time com muitas mudanças para o confronto pela competição continental.

O lateral-esquerdo Matheus Bidu, o zagueiro André Ramalho, os meias Maycon e Ryan, e os atacantes Romero, Héctor Hernández e Talles Magno ganham oportunidade no time titular.

O Corinthians inicia a partida com: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; Ryan, José Martínez e Maycon; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

Talles Magno volta a ser titular do Corinthians no duelo válido pela Sul-Americana (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como vem o adversário?

O América de Cali venceu o Racing, do Uruguai, por 3 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana. O time colombiano é o atual líder do Grupo C da competição, com dois gols de saldo contra um do Huracán, que venceu Timão por 2 a 1 no primeiro jogo.

A equipe comandada por Jorge Silva começa o duelo com: Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Carrascal, Álvarez, Barrios, Juanfer Quintero e Vergara; Luis Ramos

Situação da tabela

O Timão perdeu para o Huracán por 2 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana, atuando na Neo Química Arena. Em terceiro lugar do Grupo C, o clube alvinegro ligou o alerta na competição, pois apenas o líder garante vaga direta nas oitavas de final.