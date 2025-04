Vaquinha do Corinthians: veja quanto já foi pago da dívida do estádio

A Vaquinha do Corinthians quitou a 77ª parcela do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal referente a Neo Química Arena. A amortização do valor total ocorre diariamente conforme a arrecadação do financiamento coletivo. O valor pago foi de R$ 15.417,84.

No ar desde novembro, a campanha promovida pela Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, irá durar até maio. Ao todo, foram arrecadados R$ 39.674.263,99, a meta iniciar era de R$ 700 milhões, valor do débito com os juros.

O saldo principal da dívida sem os juros estava avaliado em R$ 688,9 milhões no início da campanha, atualmente após as doações, o valor é avaliado em R$ 650,9 milhões. A Gaviões da Fiel também afirma que a campanha rendeu uma economia anual de R$ 6 milhões aos cofres do clube.

Confira o valor das parcelas da Vaquinha do Corinthians