Veja quem são os desfalques do Corinthians contra o América de Cali

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e o Timão precisa da vitória para se recuperar no torneio após a derrota por 2 a 1 na estreia contra o Huracán, na Neo Química Arena.

Ramón Díaz terá problemas para escalar o Timão na Colômbia. O Corinthians chega com seis desfalques para o confronto na Copa Sul-Americana: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Memphis e Igor Coronado.

Lista de desfalques do Corinthians

Hugo Souza - lesão no retofemoral da coxa direita

Gustavo Henrique - incômodo na coxa direita

Fabrizio Angileri - lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda

Rodrigo Garro - tendinopatia patelar no joelho direito

Memphis - trauma no tornozelo direito

Igor Coronado - trauma no ombro esquerdo

Raniele, André Carrillo e Yuri Alberto viajaram com o grupo para a Colômbia, mas também podem ficar de fora do duelo. Os jogadores foram poupados do último treinamento e fizeram trabalhos de controle de carga.

Fabrizio Angileri é um dos desfalques do Corinthians na partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Qual equipe vai ao jogo?

Com um calendário cheio, o Timão divide as atenções da Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro, a prioridade da equipe segundo Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians. Com um elenco cheio de restrições, a tendência é que o clube alvinegro entre em campo com um time alternativo.

Na segunda-feira (7), Ramón Díaz comandou uma atividade na Colômbia, a última do Corinthians antes do confronto pela Sul-Americana. O treinador esboçou o Timão com: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.