Com 12 assistências de Elinho, Corinthians supera o Paulistano e volta a vencer no NBB

O Corinthians venceu o Paulistano, nesta terça-feira (5), em partida válida pela 5ª semana do NBB, o Novo Basquete Brasil, no Ginásio Antônio Prado Jr. Com o placar 75 a 69, o Timão voltou a vencer após sequência de duas derrotas na temporada.

Elinho, armador do Timão, iniciou a partida empatado no número de assistências com o ex-atleta Fúlvio Chiantia totalizando 2.416 passes para um companheiro converter a cesta. O camisa 55 foi destaque em quadra e não apenas quebrou a marca como a ultrapassou. Com 12 no jogo, completou 2.428 assistências em 14 anos de carreira no NBB.

🏀COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro quarto foi marcado pelo domínio do Corinthians. O Timão chegou a abrir o placar de 17 a 8 sobre a equipe da casa, que levou o Paulistano gastar o seu tempo técnico para ajustes.

E não podia ser diferente, Elinho foi o grande destaque da primeira etapa e o 17º ponto do timão passou pelas mãos do armador.

Faltando pouco menos que cinco minutos para o fim, o armador fez um belo passe para Victão, o camisa 10 fez o chute e conquistou os três pontos, levando Elinho a se tornar o maior "garçom" da história da NBB com 2417 assistências.

O segundo quarto iniciou com a vantagem corinthiana que ampliou a diferença para 24 a 15. Apesar de boas tentativas do Paulistano, o Corinthians foi superior e conseguiu manter vantagem de, pelo menos, dez pontos. Victão que vinha fazendo um grande jogo e chegou à quarta bola de três e pressionou a defesa da casa, que precisou recorrer novamente ao tempo técnico.

continua após a publicidade

Após a volta do intervalo para o terceiro período, o Paulistano veio determinado em busca da vitória, produzindo ofensivamente chegou ao seu melhor placar parcial de 25 a 20. A equipe da casa equilibrou o jogo, chegando a diminuir a diferença no marcador para apenas quatro pontos.

Apesar de os últimos dois quartos terem sido os melhores dos donos da casa, o Paulistano não conseguiu superar o Corinthians no placar em nenhum momento do jogo. E com 12 assistências e 10 pontos de Elinho, o Timão venceu por 75 a 69

O QUE VEM POR AÍ?

A equipe do Corinthians volta à quadra no próximo dia 9, pelo NBB, às 17h30m para enfrentar o Franca. Na véspera, o Paulistano encara o São José, sexta-feira, dia 8.