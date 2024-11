André Ramalho em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 05/11/2024 - 18:58 • São Paulo (SP)

André Ramalho foi substituído com dores durante a vitória do Corinthians contra o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, na última segunda-feira (4). Após realização de exames, foi contatado que o zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar o Timão nas próximas três semanas.

Segundo informações oficiais, a gravidade da lesão foi diagnosticada como grau 2B. O tempo médio para a recuperação é estimado em três semanas. Com isso, André Ramalho é desfalque certo para o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão, contra o Vitória, no sábado (9), em Salvador.

Com a Data FIFA na próxima semana, André Ramalho deve perder o confronto contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, marcado para o dia 20, data próxima ao final de sua recuperação. O jogador pode retornar no duelo contra o Vasco, também em Itaquera, no dia 24.

Na última rodada, o Timão não pôde contar com Cacá, que se recupera de uma lesão no tórax sofrida na vitória do Corinthians contra o Cuiabá por 1 a 0, no dia 28 de outubro.

Jogador será desfalque do Corinthians no próximos jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mudança de esquema

O desfalque de André Ramalho pode complicar os planos de Ramón Díaz para restante do Brasileirão. No Dérbi, o treinador escalou o Corinthians no esquema 3-5-2. O argentino terá que mudar a formação da linha defesa pois o clube alvinegro tem à disposição apenas Gustavo Henrique e Félix Torres para a próxima partida.

Referência

Contratado em julho, André Ramalho tomou conta da posição titular na zaga do Corinthians. Desde então, o jogador disputou 24 partidas no total, sendo 20 delas como titular. O defensor marcou um pelo Timão, na vitória por 3 a 1 do clube alvinegro contra o Juventude, na Neo Química Arena, que classificou a equipe para a semifinal da Copa do Brasil.