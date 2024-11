Neto vai à loucura com vitória do Corinthians e provoca ídolo do Palmeiras

Craque Neto foi à loucura com vitória do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro

O Corinthians veceu o clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira (5), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória da equipe alvinegra, o ex-jogador do clube e ídolo, Craque Neto, foi à loucura com o resultado durante o programa Donos da Bola, da emissora Band.

Logo na abertura do programação, o ex-jogador estourou um convete e pediu para a produção tocar bem alto o hino do Timão. Como de costume, o antigo goleiro do Palmeiras, Velloso, estava participando do programa e tentou interromper o apresentador durante a comemoração. Contudo, Neto aproveitou a deixa para provocar o companheiro.

- Toca o hino. É pra tocar essa por$&. Pode tocar. É Corinthians. É lá no alto. É isso aí - inciou o ex-jogador antes de ser interrompido por Velloso.

- Isso tudo porque escapou do rebaixamento. Vai infartar em - provocou o antigo goleiro.

- Vocês tem dois (rebaixamentos). Deixa eu falar aqui, depois você fala. É Corinthians, você não sabe o que é este clube. É vida. É isso aí. Eu morro com o maior prazer do mundo, se eu invartar com o Corinthians ganhando - concluiu o apresentador.

O clássico

A equipe do técnico Ramón Díaz conquistou uma vitória maiúscula contra o principal rival. O confronto foi marcado por um domínio da posse do Palmeiras, enquanto o Corinthians explorava com maestria os contra-ataques e erros individuais do adversário. O combo de situações fez o alvinegro vencer o clássico por 2 a 0, na Neo Química Arena.

A vitória fez o alvinegro se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians volta a campo no próximo sábado (9) para enfrentar o Vitória, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode diminuir ainda mais as chances do time paulista ser rebaixado. Atualmente, o clube ocupa a 13ª posição, com 38 pontos somados.