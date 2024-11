O {Corinthians} venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, em Salvador. Yuri Alberto e Memphis marcaram os gols do triunfo alvinegro. Com o resultado positivo, o clube abriu uma vantagem de sete pontos para o Athletico Paranaense, o primeiro time na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️Memphis marca primeiro gol com bola rolando e faz análise de sua evolução

O clube do Paraná ainda joga pela 33ª rodada do Brasileirão. O Furacão encara o São Paulo neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Com o resultado, o Corinthians subiu para a décima posição do Brasileirão e entrou na zona de classificação para a Sul-Americana do próximo ano. Em entrevista coletiva, Ramón Díaz valorizou a ascensão do Timão na tabela e revelou os objetivos para as cinco rodadas restantes.

continua após a publicidade

- Estamos felizes por sairmos de uma zona complicada, o grupo agiu bem, todos no clube têm nos ajudado e os torcedores também. O objetivo nas últimas cinco partidas são os 15 pontos e terminarmos na posição que o Corinthians merece - disse o técnico argentino.

A luta do Corinthians

Após lutar contra o rebaixamento por todo o Brasileirão, o Timão chega nas últimas rodadas do torneio aspirando objetivos maiores. Em décimo colocado, o Corinthians está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Os seis mais bem colocados do torneio garantem lugar na próxima Libertadores, entretanto, essa disposição de vagas pode ser alterada caso Botafogo, Flamengo e Cruzeiro vençam as finais que estão disputando.

Por estarem na zona de classificação para a copa continental do próximo ano, Botafogo e Flamengo podem abir até duas vagas para o torneio caso conquistem a Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

O Cruzeiro, atual oitavo colocado, pode garantir vaga na Libertadores caso levante o troféu da Copa Sul-Americana. Neste cenário, com os três brasileiros campeões, o Campeonato Brasileiro vai classificar até o nono colocado na tabela de classificação.

Ramón Díaz evitou falar abertamente sobre a Libertadores, mas destacou que o clube precisa pontuar para alcançar objetivos maiores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Temos dois jogos em casa, queremos ganhar e com mais seis pontos estaremos brigando lá em cima. O objetivo é terminar o mais alto - finalizou o treinador.

Técnico Ramon Díaz falou sobre os objetivos do Corinthians no Brasileirão (Foto: Thiago Gadelha / AFP)

Próximo jogo

Com a Data Fifa na próxima semana, o Timão ficará 11 dias sem jogar. O Corinthians volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).