Perfil oficial do Brasileirão elogia equipe do Corinthians após 33ª rodada; veja

Depay jogador do Corinthians durante partida contra o Vitoria no estadio Barradao pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro

O perfil oficial do Brasileirão elogiou a equipe do Corinthians após o triunfo contra o Vitória. A equipe do técnico Ramón Díaz venceu o clube baiano por 2 a 1, neste sábado, no Barradão. O resultado afastou ainda mais o time paulista da zona de rebaixamento.

O pronunciamento da competição aconteceu através de uma publicação nas redes sociais. A conta oficial do campeonato enalteceu a partida do Corinthians e chegou a afimar que a competição com outros clubes teria "acabado". Além disso, foi insinuado uma possível participação do alvinegro em campeonatos europeus.

- Infelizmente, acabou a competitividade. Não existe mais nenhum adversário à altura do Corinthians de Ramón Díaz no Brasileirão. Talvez, a exemplo da Austrália, que se mudou da Oceania para o futebol asiático em busca de maiores desafios, esteja na hora do Corinthians ir para a Europa e jogar a Champions League - diz a publicação.

Perfil oficial do Brasileirão elogiou equipe do Corinthians (Foto: Reprodução)

Vitória do Corinthians

Memphis Depay e Rodrigo Garro lideraram o Corinthians em mais uma vitória na temporada. Os dois jogadores foram primordiais para o triunfo do alvinegro contra o Vitória, por 2 a 1, neste sábado (9), no Barradão. O argentino foi o responsável pelas duas assitências dos dois gols corintianos. Por outro lado, o holandês marcou o com da vitória.

Com o resultado, o Corinthians somou 41 pontos e alcançou a 10ª colocação da tabela de classificação do Brasileirão. Assim, o alvinegro diminuiu drásticamente as chances de ser rebaixado ao fim da temporada. Neste momento, o clube se encontra há sete pontos da zona de rebaixamento.