Ramón Díaz minimiza ‘prioridade’ e explica reservas na Sul-Americana

O Corinthians atuou com um time alternativo no empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Colômbia, pela segunda rodada da Sul-Americana. Yuri Alberto e Carrillo foram reservas nesta terça-feira (8), e entraram no decorrer da partida. Matheuzinho marcou o gol do Timão no duelo.

Em entrevista coletiva, Ramón Díaz descartou que a equipe priorize um campeonato nesta temporada, contradizendo o auxiliar Emiliano Díaz, que havia declarado que o foco deste ano seria o Brasileirão. O treinador valorizou a Sul-Americana e destacou que o Timão segue vivo na competição.

— O Brasileirão sabemos que é importante para o Corinthians, para todos os times brasileiros, me parece. Mas jogar uma Copa Internacional tão importante, também queremos mostrar que a equipe precisa crescer, precisa competir. E me parece que as possibilidades ainda estão abertas, este é o segundo jogo. Faltam muitos jogos para jogar e vamos competir até o final. Esperamos poder nos classificar, para nós tudo o que jogamos é importante — disse o treinador em entrevista coletiva na Colômbia.

O Corinthians perdeu na estreia por 2 a 1 para o Huracán, na Neo Química Arena. O empate manteve o Timão a três pontos do América de Cali, o segundo colocado. Apenas o primeiro avança para as oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra os eliminados da Libertadores. Os argentinos enfrentam o Racing, do Uruguai, nesta quarta-feira (9), como mandantes.

Matheuzinho marcou o gol do Timão no empate contra o América de Cali (Foto: Joaquin Sarmiento / AFP)

Opção pelos reservas

O Corinthians entrou em campo com uma equipe alternativa e atletas que não tem tanta oportunidade iniciaram o jogo como André Ramalho, Ryan, Maycon, Romero, Héctor Hernández e Talles Magno. Ramón Díaz justificou que a decisão foi pelo desgaste do calendário.

continua após a publicidade

— Queríamos dar a oportunidade para os outros jogadores, vêm de um desgaste importante porque vêm jogando praticamente muito seguido. E acho que também foi muito bom porque, no segundo tempo, quando entraram (Yuri Alberto e Carrillo), mostraram muita hierarquia, muita qualidade, criando situações que poderiam nos ter feito ganhar. Estamos contentes porque me parece que o esforço que estamos fazendo por todos está dando muito certo — finalizou o treinador.