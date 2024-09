Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 24/09/2024 - 23:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians não tomou conhecimento do Fortaleza, venceu por 3 a 0 (5 a 0 no agregado), e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. A vitória, com gols de Romero, Coronado e Pedro Henrique - este com direito a assistência de Memphis Depay - aconteceu na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira (24). Agora, o time comandado por Ramón Díaz espera pelo vencedor do confronto entre Racing e Athletico-PR para saber seu adversário na próxima fase do torneio continental.

➡️ Galeria de fotos: as imagens de Corinthians x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana



Como foi a partida?

O primeiro tempo começou de forma positiva para o Corinthians, que precisava apenas fazer a manutenção do resultado do primeiro jogo. O time do técnico Ramón Díaz pouco sofreu no início e ainda teve chance de abrir o marcador com Igor Coronado, após falha da defesa, porém, parou na defesa de João Ricardo. Enquanto isso, o Leão, que precisava reverter o resultado negativo, pouco encontrava espaços para atacar.

No segundo tempo, o Timão foi para cima do Fortaleza e conseguiu dois gols em pouco tempo. Aos 9 minutos, Romero recebeu passe de Yuri Alberto com liberdade para marcar o primeiro. Quatro minutos depois foi a vez de Coronado ampliar a vantagem alvinegra. Ele pegou rebote de chute de Romero e guardou na meta adversária.

O Fortaleza tentou esboçar uma reação e chegou a diminuir o placar com Breno Lopes, aos 16. No entanto, o gol foi anulado por impedimento. Aos 19, Memphis Depay foi a campo na vaga de Romero, que deixou o gramado ovacionado pela torcida corintiana. O Corinthians dominava a partida e chegou ao terceiro gol aos 36, com Pedro Henrique, e direito a assistência de Memphis Depay, que recebeu lançamento de Garro, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro, na medida.

O que vem por aí?

Agora, o Corinthians vira a chave e volta a pensar no Brasileirão, competição em que precisa vencer para afastar o risco de rebaixamento. Pela 28ª rodada da competição nacional, o Timão vai encarar o São Paulo, no domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha. Do outro lado, o Fortaleza recebe o Cuiabá, no Castelão, no mesmo dia e horário.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 FORTALEZA

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Romero (9'/2°T), Igor Coronado (13'/2°T) e Pedro Henrique (36'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (Corinthians); Martínez, Renato Kayzer, Breno Lopes, Brítez (Fortaleza)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; José Martínez (Ryan), Breno Bidon (Garro) e Igor Coronado; André Carrillo, Yuri Alberto (Pedro Henrique) e Ángel Romero (Memphis Depay).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Zé Welison, Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho e Renato Kayzer (Lucero).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)