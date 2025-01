Talles Magno elogia Pedro Raul e destaca força do elenco do Corinthians

Com um time alternativo, o Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (16). Talles Magno e Pedro Raul fizeram os gols do Timão e Lucas Evangelista diminuiu o placar no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Após a partida, Talles Magno foi eleito o craque do jogo. O atacante mostrou versatilidade durante a partida e chegou a atuar como meia armador no primeiro tempo. O autor do primeiro gol destacou a atuação dos 'reservas';

— Feliz em começar a temporada com o pé direito, por todo o grupo, os jogadores fizeram uma grande partida como Romero Martínez, Pedro Raul, todos foram muito bem. Eu agradeço a todos os meus companheiros porque se não fossem por eles eu não seria o craque do jogo. Essa vitória será muito importante para o decorrer da temporada — disse o jogador.

Pedro Raul marcou o segundo gol do Timão no confronto. O jogador iniciou a partida no banco de reservas, mas Ramón Díaz optou por promover a sua entrada no lugar de Héctor Hernández na segunda etapa. Talles Magno vibrou com a atuação do companheiro.

— Representa muito, ele é trabalhador, sabemos da qualidade do Pedro Raul, dentro do nosso grupo ele é um dos diferentes na bola aérea, u gosto muito de jogar com ele. Se vocês recordarem, ano passado contra o Bragantino ele me deu uma assistência, participou dos gols, é muito bom jogar ao lado dele — enfatizou o atleta.

Talles Magno marcou o primeiro gol do Corinthians na vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

No domingo (19), o Corinthians volta a entrar em campo pelo Campeonato Paulista. No primeiro compromisso na Neo Química Arena, o clube alvinegro enfrenta o Velo Clube, em jogo marcado para às 18h30 (de Brasília).