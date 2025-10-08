O Corinthians acompanha o desempenho de atletas emprestados pelo clube ao redor do mundo. Entre eles estão ídolos, promessas campeãs da Copinha, laterais estrangeiros e até contratações milionárias.

O nome mais conhecido é o lateral Fagner. Multicampeão pelo Corinthians, com dois títulos brasileiros e três paulistas, além de 563 jogos, o jogador está atualmente no Cruzeiro, com contrato até o final de 2025.

O veterano de 36 anos alternou a titularidade com Willian. Durante o jogo contra o CRB, no dia 30 de agosto, Fagner sofreu uma fratura na fíbula da perna direita e ainda não voltou aos campos.

Pelo Cruzeiro, Fagner disputou 16 jogos, sendo titular em 13 deles. O lateral registrou uma assistência, 15 passes decisivos e criou duas grandes chances. Em média, acertou 1,1 cruzamentos por partida, com 25% de eficiência, e 1,3 passes longos, com 34% de acerto. No aspecto defensivo, ganhou 3,8 duelos por jogo com 54% de eficiência, recuperou 3,6 bolas e realizou 1,9 desarmes por partida. Cometeu 18 faltas, média de 1,1 por jogo, e recebeu três cartões amarelos.

Empréstimo: 31/12/2025

Contrato Corinthians: 31/12/2026

Pedro Raul - Ceará

Contratado por cerca de R$ 25 milhões, Pedro Raul está emprestado ao Ceará até o fim de 2025. Com vínculo ligado ao Timão até dezembro de 2028, a multa rescisória do jogador é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional.

Pelo clube cearense, o jogador disputou disputou 35 jogos, sendo titular em 33 deles. O atacante marcou 13 gols, deu duas assistências e levou em média 198 minutos para participar de um gol. Finalizou 2,6 vezes por jogo, com 1,1 no gol, e precisou de 7,1 finalizações para marcar. Criou quatro grandes chances, deu 27 passes decisivos, média de 0,8 por partida, e teve 50% de conversão em grandes chances. Nos duelos, apresentou 39% de eficiência, sofreu 43 faltas, média de 1,2 por jogo.

Pelo Corinthians, Pedro Raul atuou em 38 jogos, sendo titular em 13. O jogador marcou quatro gols, deu uma assistência e levou em média 272 minutos para participar de um gol. Finalizou 1,1 vez por jogo, com 0,4 no gol, e precisou de 10,5 finalizações para marcar. Criou quatro grandes chances, deu 16 passes decisivos, média de 0,4 por partida, e teve 40% de conversão em grandes chances. Nos duelos, registrou 42% de eficiência, sofreu 22 faltas, média de 0,6 por jogo.

Empréstimo: 31/12/2025

Contrato Corinthians: 31/12/2028

Pedro Raul marcou 13 gols pelo Ceará até o momento (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Alex Santana - Grêmio

Alex Santana está emprestado ao Grêmio até o fim deste ano. O acordo prevê um valor fixado dos direitos econômicos do atleta caso a equipe gaúcha deseje continuar com o jogador após o fim do empréstimo.

Santana chegou ao Timão na janela do meio do ano passado e disputou 37 partidas com o manto alvinegro. Anotou dois gols pelo clube, ambos na primeira fase do Paulistão 2025, que terminou com título para o Timão.

Pelo Grêmio, Alex Santana disputou 10 partidas, sendo titular em cinco delas. O meio-campista registrou um passe decisivo e finalizou sete vezes. Teve 89% de acerto nos passes e média de 0,4 passes longos certos por jogo. Recuperou 2,1 bolas, realizou 0,6 desarmes e 0,6 interceptações por partida. Nos duelos, apresentou 41% de eficiência, cometeu em média 1,2 faltas e recebeu cinco cartões amarelos.

Empréstimo: 31/12/2025

Contrato Corinthians: 31/12/2027

Léo Mana - Criciúma

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Pelo Criciúma, Léo Mana disputou três partidas, sendo titular em uma delas. O lateral teve 68% de acerto nos passes e média de 2,3 passes longos certos por jogo, com 43% de aproveitamento nesse fundamento. Nos duelos, apresentou 20% de eficiência, com média de 0,7 vitória por partida. Também registrou 1,7 bola recuperada e 0,7 desarme por jogo. Cometeu em média duas faltas e recebeu um cartão amarelo.

Empréstimo: 31/12/2025

Contrato Corinthians: 31/12/2029

Leo Mana foi campeão da Copinha Corinthians (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

Diego Palacios e Renato

O equatoriano Diego Palacios está emprestado ao Karpaty, da Ucrânia, até o fim da temporada europeia de 2026. Contratado no início da gestão de Augusto Melo, no ano passado, o lateral-esquerdo tem vínculo com o Corinthians até 2027, mas não conseguiu espaço no elenco alvinegro.

Palacios enfrentou uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo, que atrasou seu processo de adaptação e o afastou dos planos da comissão técnica. Até o momento, ele ainda não estreou pelo clube ucraniano.

Empréstimo: Final temporada europeia

Contrato Corinthians: 31/12/2027

O zagueiro Renato, que está emprestado ao Atlético-GO, também não entrou em campo pela nova equipe. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, o defensor acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-15.