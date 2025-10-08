Quarteto avança em recuperação e participa de treino do Corinthians

O Corinthians retornou de um período de folga e se reapresentou nesta quarta-feira (8), no CT Dr. Joaquim Grava, visando a preparação para o duelo contra o Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade ficou pelo retorno de André Ramalho, Charles, Carrillo e Garro aos gramados. Os jogadores iniciaram o período de transição física e fizeram um trabalho parcial com o restante do elenco. O avanço na preparação dos atletas foi destacada por Reverson Pimentel, coordenador de performance.

- A reapresentação foi muito boa, a gente vem de três dias de folga, foram dias importantes para que os atletas descansassem, a gente vem de uma sequência de três jogos em sete dias, essa semana será muito proveitosa, planejamos com a comissão técnica os trabalhos até o jogo com o Santos, temos a novidade dos quatro jogadores que iniciaram o período de transição - afirmou o responsável pela preparação física.

O chefe do departamento médico, André Jorge, destacou a parceria com o setor de fisiologia do clube no retorno parcial dos atletas aos gramados. A transição física é a última etapa do processo de recuperação e antecede a liberação dos jogadores para voltarem a ficar à disposição de Dorival Júnior.

Carrillo realizou transição física no gramado do CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

- Os atleta que estão voltando, saindo do departamento médico e realizando transição, que são Carrillo, Charles, André Ramalho e Garro, eles iniciaram esse tratamento, muito variável, o Carrillo iniciou o período há algum tempo, é o atleta há mais tempo no departamento médico, o Garro que é um pouco menos, mas é maior que os outro, e Charles e André, que estão há um período menor no departamento médico. Mas todos eles tem um tratamento com a fisioterapia, departamento médico, com medicação avaliações, e fazem imagens de rotina, que determinam o ponto da lesão que passamos para preparação física iniciar esse período de transição - disse André Jorge.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão terá uma semana de treinamento antes de voltar a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (15), o Corinthians enfrenta o Santos, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da competição nacional.