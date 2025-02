A partida entre Portuguesa e Corinthians deste sábado (15) será marcada por reencontros dentro de campo. O comandante da Lusa, Cauan de Almeida, foi auxiliar técnico de Mano Menezes durante sua terceira passagem pelo Timão, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024. Além dele, o goleiro Rafael Santos foi revelado pelo clube alvinegro.

Embora o elenco alvinegro tenha passado por mudanças significativas na temporada, muitos jogadores que compartilharam o vestiário com o atual técnico da Lusa permaneceram no Corinthians e vão reencontrá-lo no sábado.

- Foi gratificante trabalhar no Corinthians, conheço alguns jogadores de lá, e a gente espera que isso nos ajude também nessa análise estratégica - comentou Cauan.

Lei do ex: jogo entre Portuguesa e Corinthians será marcado por reencontros (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Cria do Terrão

O goleiro da Portuguesa, Rafael Santos, também tem um vínculo especial com o Corinthians. Revelado no "Terrão", o jogador fez a sua estreia como profissional pelo Timão em 2008, em um momento complicado na história do clube.

- Eu tenho uma história no Corinthians, eu fiz toda a minha base lá, subi para o profissional em 2008, quando o time estava na Série B, e fiquei até o Paulistão de 2011. Vai ser um reencontro especial - disse Rafael.

O goleiro disputou dez partidas em quatro temporadas pelo Corinthians. Após sair do Timão, Rafael colecionou passagens por clubes brasileiros como São Caetano, Operário e Bragantino.

Retorno ao Pacaembu

A torcida corintiana volta ao Pacaembu, sua antiga casa, após cinco anos longe por conta das reformas. A última vez que o Timão foi mandante no estádio, foi em 2018, contra o São Paulo, na ocasião o Corinthians venceu por 2 a 1.

A partida deste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), gerou polêmica devido o preço dos ingressos, que variam entre R$ 160 e R$ 250. O presidente da Gaviões da Fiel chegou a convocar a torcida para um boicote. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.