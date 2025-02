Corinthians volta a jogar no Pacaembu após seis anos; veja o retrospecto

Neste sábado (15), o Corinthians retorna ao Pacaembu após seis anos em duelo contra a Portuguesa, às 18h30 (de Brasília). Diferente de outras partidas entres equipes da capital paulista, a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista contará com a presença da torcida de ambos os clubes.

A última vez que o Timão entrou em campo no Pacaembu foi em novembro de 2019, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o clube alvinegro era comandado pelo técnico Dyego Coelho e tinha no elenco titular Michel Macedo, Gil e Danilo Avelar. O clássico terminou empatado por 1 a 1, e desde então o Corinthians não retornou ao estádio.

O time do Parque São Jorge disputou 1.699 jogos no Pacaembu, com 968 vitórias, 399 empates e 332 derrotas. Contra a Lusa, o Timão jogou 259 vezes, venceu 144 delas e empatou outras 65. A última vez que as equipes se enfentaram foi no ano passado, no dia 11 de fevereiro, com vitória do clube alvinegro por 2 a 0, na Neo Química Arena, também pelo Paulistão.

Vista geral do estadio Pacaembu para partida entre Portuguesa e Corinthians pelo campeonato Paulista 2025 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

É clássico ou não é?

O confronto é ser considerado um clássico para muitos paulistas, entretanto, não entra na regra de torcida única imposta pelo Ministério Público de São Paulo imposto em 2016. Desde então, os duelos entre rivais na capital paulista possuem apenas torcedores mandantes.

A Federação Paulista de Futebol (FPF), promove uma premiação aos vencedores dos clássicos, entretanto, não aplicou a regra para o duelo deste sábado (15). Em reposta a reportagem do Lance!, organizadora do torneio estadual explicou a campanha engloba apenas os quatro maiores campeões (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), além de Ponte Preta e Guarani.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians enfrenta o Universidad Central nesta quarta-feira (19) na estreia da Pré-Libertadores, no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. No Paulistão, o clube alvinegro é o líder na tabela com 25 pontos, e enfrenta o Guarani no próximo domingo (23), pela última rodada da fase de grupos.