Neymar aparece com inalador após clássico entre Corinthians e Santos

Em foto publicada nas redes sociais, Neymar apareceu utilizando um inalador, dias após a derrota do Santos para o Corinthians na última quarta-feira (15), pelo Campeonato Paulista. O camisa 10 deixou o campo na Neo Química Arena aos 22 minutos do segundo tempo, substituído por Yeferson Soteldo.

Apesar da imagem compartilhada, não há indicação de que o atacante tenha sofrido qualquer lesão ou passado por procedimento cirúrgico. Além disso, Neymar aparenta estar em uma máquina típica de exames médicos ou recuperação.

O inalador é um dispositivo utilizado para administrar medicamentos diretamente nas vias respiratórias por meio da inalação. Ele é frequentemente usado no tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e DPOC, ajudando a aliviar sintomas como falta de ar, inflamação e chiado no peito.

Neymar contra o Corinthians

O retorno de Neymar ao Santos reservou uma noite de desafios e provocações na Neo Química Arena. No clássico contra o Corinthians na última quarta-feira (12), pela nona rodada do Campeonato Paulista, o camisa 10 encontrou um ambiente hostil desde o primeiro instante. A torcida corintiana não poupou xingamentos ao craque, especialmente no momento de sua substituição, aos 22 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 2 a 0 para o Timão.

O atacante, de 33 anos, respondeu com ironia: aplaudiu a torcida e mandou um beijo em direção às arquibancadas. Desde o aquecimento, Neymar já era alvo de provocações, incluindo um cartaz levada por torcedores que simulava um "atestado médico".

Dentro de campo, o astro santista teve atuação apagada. Assim como no empate sem gols contra o Novorizontino, ele encontrou dificuldades para furar a forte marcação adversária e sofreu algumas faltas duras, incluindo um carrinho de Raniele, que recebeu cartão amarelo. Seu momento de maior brilho aconteceu logo no primeiro tempo, quando obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer grande defesa após finalização colocada dentro da área.

