Quem deve ser o novo técnico do Corinthians? Vote e veja o resultado

O Corinthians recebeu um duro golpe na manhã desta segunda-feira (22), com a recusa de Tite ao convite para assumir o comando técnico da equipe. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (22), por meio das redes sociais de Matheus Bachi, filho e auxiliar do treinador. A decisão pegou a diretoria alvinegra de surpresa.

Agora, o Alvinegro vai em busca de um novo nome. O Lance! criou uma enquete com quatro nomes para o torcedor do Corinthians opinar.

Confira a lista abaixo!

Dorival Júnior

Recém-demitido da Seleção Brasileira após 16 partidas, Dorival Júnior vinha de bons trabalhos em clubes antes de assumir a Amarelinha. O técnico foi consistente no São Paulo, onde conquistou a inédita Copa do Brasil em 2023. Antes disso, teve passagem marcante pelo Flamengo, comandando o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Ele seria o "plano A" do Corinthians para substituir Ramón Díaz.

Luís Castro

Luís Castro teve passagem marcante no Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023. O português deixou o comando do Glorioso, então líder do Brasileirão, para assumir o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Na Arábia Saudita, após 14 meses no comando, deixou o clube em setembro do ano passado, em meio a um início de temporada fraco que deixou a equipe em sétimo lugar na liga e com derrota por 4–1 na Supercopa contra o Al‑Hilal.

Fábio Carille

Outro nome que ganha força no Corinthians é do técnico Fábio Carille, atualmente no Vasco. Campeão Paulista e Brasileiro pelo Timão em duas passagens, o treinador vive um momento turbulento no Cruz-Maltino e já não é mais uma unanimidade.

Fernando Diniz

​Fernando Diniz viveu o auge de sua carreira em 2023, ao conduzir o Fluminense à conquista inédita da Libertadores. No mesmo ano, assumiu interinamente a Seleção Brasileira, conciliando as funções até sua saída da Amarelinha em janeiro de 2024, após resultados irregulares. O desempenho caiu também no do clube carioca, e o trabalho foi encerrado em junho do mesmo ano.

Meses depois, o técnico foi contratado pelo Cruzeiro com contrato até dezembro de 2025. No entanto, sua passagem foi marcada por desempenho abaixo do esperado, com apenas quatro vitórias em 20 jogos e aproveitamento de 35%. A derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing e os tropeços no Campeonato Mineiro em 2025 agravaram a pressão, culminando em sua demissão em janeiro de 2025.