Quantos pontos faltam? A conta do Corinthians para chegar à Libertadores

O Corinthians vive uma situação difícil, mas não impossível, para conquistar uma vaga na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, sem depender do desfecho da Copa do Brasil.

O título da Copa do Brasil não é a única forma de o Corinthians garantir presença na Libertadores. Caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem o mata-mata nacional, a zona de classificação do Brasileirão se amplia para oito vagas.

Atualmente, o Timão é o nono colocado na tabela, com 46 pontos. O São Paulo ocupa a oitava posição, com 48 pontos. Nas duas últimas rodadas, o Corinthians enfrenta o Fortaleza, no Castelão, e o Juventude, na Neo Química Arena, podendo chegar a 52 pontos na competição.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a chance de um time conquistar vaga na Libertadores com 52 pontos é de aproximadamente 50%.

Algo que ajuda nessa conta é a possibilidade de o atual G7 virar um G8. Para isso acontecer, Cruzeiro ou Fluminense precisam conquistar a Copa do Brasil. Esse seria um cenário hipotético caso o Corinthians não avance de fase e não vença a competição, que é o principal objetivo do clube na temporada.

E os rivais nessa luta?

Rival direto no Brasileirão, o São Paulo terá pela frente o Internacional, na Vila Belmiro, e o Vitória, no Barradão. A equipe de Hernán Crespo atravessa um dos momentos mais delicados da temporada após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Fluminense na última rodada.

O Grêmio, também com 46 pontos, enfrenta o Fluminense, em casa, e encerra o torneio contra o já rebaixado Sport, na Ilha do Retiro.

Apesar da disputa com os rivais, Dorival Júnior admitiu que a prioridade nas últimas duas rodadas é preparar o elenco para a Copa do Brasil.

— A intenção é essa. Estar com todos os jogadores em condições. A partir daí definiremos a melhor equipe possível para as partidas — contou Dorival Júnior em entrevista coletiva na Neo Química Arena após o empate com o Botafogo.

Cruzeiro e Fluminense já têm vaga garantida na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O outro semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco, que fará o clássico carioca, ocupa atualmente a 11ª posição na tabela.