O empate com o Botafogo por 2 a 2 impediu o Corinthians de ultrapassar o São Paulo e assumir a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Apesar da briga com o rival, Dorival Júnior admitiu que a intenção nas últimas duas rodadas é preparar o elenco para a Copa do Brasil.

continua após a publicidade

- A intenção é essa. Estar com todos os jogadores em condições. A partir daí definiremos a melhor equipe possível para as partidas - contou Dorival Júnior em entrevista coletiva na Neo Química Arena, palco do duelo com os cariocas.

O Corinthians encara o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o dia 10 de dezembro, no Mineirão, e a volta será no dia 14 de dezembro, na Neo Química Arena. Dorival Júnior apontou a competição como prioridade e falou sobre variar a equipe.

continua após a publicidade

- Vamos fazer de tudo para chegar nas melhores condições. Vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira. Matematicamente, ainda vejo talvez um pequeno percentual das equipes que estão brigando na parte de baixo. Temos que estar atentos, mas temos o entendimento que teremos uma decisão. Precisamos focar na recuperação para fazer os melhores jogos possíveis na semifinal - disse o treinador.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior falou sobre estratégia do Timão no final da temporada (Foto: Luis Moura / WPP )

O que está em jogo no Brasileirão

A oitava posição pode garantir uma vaga na Libertadores ao Corinthians mesmo em caso de eliminação na Copa do Brasil. Isso porque o Brasileirão pode virar um G-8 caso Cruzeiro ou Fluminense vençam o torneio mata-mata.

continua após a publicidade

Na próxima rodada, o Timão encara o Fortaleza, na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, na capital cearense. O último jogo antes da decisão na Copa do Brasil será contra o Juventude, na Neo Química Arena. O clube alvinegro é o nono colocado com 46 pontos.