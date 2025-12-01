Corinthians mantém chances de Libertadores via Brasileirão; entenda
Clube alvinegro ainda pode garantir vaga na competição continental
O Corinthians terá duas rodadas pelo Brasileirão antes do principal objetivo neste final de temporada: a Copa do Brasil. As semifinais contra o Cruzeiro serão realizadas no dia 10 de dezembro, no Mineirão, e posteriormente no dia 14 de dezembro, na Neo Química Arena. Antes disso, terá confrontos contra duas equipes que ocupam o Z-4 da principal competição nacional: Fortaleza e Juventude.
O título da Copa do Brasil não é a única forma de o Corinthians garantir vaga na próxima Libertadores. Caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem o mata-mata nacional, a zona de classificação do Brasileirão se amplia para oito vagas.
Atualmente, o Timão é o nono colocado na tabela de classificação com 46 pontos. O São Paulo ocupa a oitava posição com 48 pontos. Nas duas últimas rodadas, o Corinthians encara o Fortaleza, no Castelão, e o Juventude, na Neo Química Arena.
Rival direto no Brasileirão, o São Paulo terá compromissos contra o Internacional, na Vila Belmiro, e contra o Vitória, no Barradão. A equipe de Crespo encara um dos momentos mais delicados na temporada após a goleada por 6 a 0 sofrida pelo Fluminense, na última rodada.
Garantia
Internamente, o Corinthians mantém o foco total na disputa do título da Copa do Brasil. A vaga via Brasileirão só se abriria em caso de uma eliminação para o Cruzeiro, cenário considerado indesejado no clube. Ainda assim, é compreensível que o assunto esteja no radar, já que as chances de G-8 são reais.
Cruzeiro e Fluminense já têm lugar garantido na próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro. O outro semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco, que fará o clássico carioca, ocupa atualmente a 11ª posição na tabela dos pontos corridos.
