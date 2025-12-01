Empate com o Corinthians aponta caminho para o sucesso do Botafogo em 2026

O empate do Botafogo com o Corinthians na Neo Química Arena significou bem mais do que um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. As atuações de Jordan Barrera, de 19 anos, e Álvaro Montoro, de 18, apontam o caminho para o sucesso do clube em 2026: a juventude.

Na primeira etapa, a equipe de Davide Ancelotti não justificou os oito jogos de invencibilidade que defende. O Timão abriu o placar depois de uma falha de Léo Linck na saída de bola, mas esse não foi o maior problema do Glorioso.

➡️Davide Ancelotti destaca 'coragem e personalidade' em empate com o Corinthians

Os erros técnicos de jogadores experientes como Artur e Marlon Freitas minaram a atuação coletiva de um time que vinha em evolução. O panorama mudou aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Montoro entrou no lugar de Savarino, que sentiu a coxa, e ficou ainda melhor com a entrada de Jordan Barrera no intervalo.

Os jovens precisaram de apenas 14 minutos juntos em campo para comandar o gol de empate do Botafogo. Mas é o da virada que escancara a necessidade do Glorioso de olhar para os meninos na temporada que vem. Bela jogada de Montoro e conclusão de voleio de Barrera para marcar um dos gols mais bonitos do Brasileirão.

Jordan Barrera marcou golaço em Corinthians x Botafogo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Sucesso do Botafogo pode estar dentro do clube

Se o imbróglio de John Textor e os sócios da Eagle ameaçam o orçamento de contratações do Botafogo em 2026, talvez a solução para os problemas já esteja no CT Lonier. Com destaque para Barrera e Montoro, o plantel conta com jovens que têm tudo para adicionar valor à equipe na próxima temporada.

Além da dupla, Kadir, Marquinhos e Zappelini, das categorias de base, vêm sendo relacionados com frequência por Davide Ancelotti. A primeira contratação do clube para 2026, inclusive, dialoga com essa tendência. O zagueiro Riquelme, de 18 anos, foi comprado junto ao Sport e chega a princípio para reforçar o sub-20.

Baixa participação em 2025

Álvaro Montoro foi contratado pelo Botafogo em junho e disputou o Mundial de Clubes. O meia formado nas categorias de base do Vélez empolgou desde o primeiro toque na bola. Jordan Barrera, por sua vez, chegou em julho, mas demorou a entrar em campo.

O argentino teve grande impacto com a camisa do Glorioso e rapidamente assumiu a titularidade do time treinado por Davide Ancelotti. O jovem colombiano não teve a mesma 'sorte'. Após estreia discreta contra o Corinthians, Barrera conviveu com problemas físicos e pouco atuou.

Convocados para o Mundial sub-20 pelas suas seleções, ambos vinham tendo grande destaque na competição, mas se lesionaram e deram adeus ao torneio. Recuperados, os jovens estrangeiros começam a ganhar cada vez mais destaque no Botafogo.

Pelo Glorioso, Montoro disputou 21 jogos, com três gols e três assistências. Barrera entrou em campo apenas quatro vezes com a camisa alvinegra e tem um gol.