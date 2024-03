Bráulio da Silva Machado é criticado por jornalistas em São Bernardo x Corinthians: ‘Piada’

Bráulio da Silva Machado foi criticado por atuação em São Bernardo x Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 21:51 • São Paulo (SP)

A arbitragem de Bráulio da Silva Machado em São Bernardo x Corinthians foi alvo de críticas nas redes sociais. Jornalistas detonaram a atuação do profissional no jogo válido pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14). André Rizek e Ivan Moré foram alguns que cornetaram o árbitro.

No primeiro tempo, Bráulio expulsou o meia Rodrigo Garro, do Corinthians, em lance bastante contestado nas redes sociais. No segundo tempo, o árbitro também expulsou Hélder, zagueiro do São Bernardo. Outros lances também foram motivos de críticas para o juiz na web.

Veja as reações dos jornalistas nas redes sociais: