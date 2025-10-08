menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Jogador do Corinthians viaja à Inglaterra para tratar lesão; entenda

Denner passou por procedimento cirúrgico no joelho

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 08/10/2025
15:06
Denner Corinthians
imagem camera Denner está acertado com o Chelsea (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Denner, lateral-esquerdo do Corinthians, viajou à Inglaterra para fazer uma cirurgia no joelho direito. Cria da base do Timão, o jogador de 17 anos foi vendido ao Chelsea, em janeiro, e usará a estrutura do clube londrino para se recuperar.

A joia só poderá se transferir definitivamente para o clube na metade de 2026, quando completar 18 anos. A cirurgia visa corrigir um procedimento mal sucedido no menisco. A operação foi realizada na terça-feira (7) e ocorreu sem intercorrências. A viagem teve a aprovação da diretoria do Corinthians.

A negociação de Denner, concluída em janeiro, foi fechada por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,4 milhões), além de outros 4 milhões de euros em bônus, que serão pagos caso o atleta atue pela equipe profissional do Corinthians.

A informação foi trazida inicialmente pelo 'ge.globo'. Denner é visto como uma das maiores promessas do Terrão. Nesta temporada, foi um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que a equipe foi vice-campeã ao ser derrotado pelo São Paulo na decisão.

Denner é um dos destaques da base do Timão. Lateral-esquerdo está acertado com o Chelsea (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Sucesso na base do Corinthians

Na campanha, Denner participou de oito jogos, marcou três gols e deu uma assistência. No Brasileirão Sub-20, disputou cinco partidas e marcou um gol. O lateral-esquerdo soma passagens por seleções de base do Brasil.

Neste ano, disputou o Sul-Americano Sub-17, disputado na Colômbia. O Brasil conquistou o título sobre os anfitriões ao empatar por 1 a 1 e vencer nos pênaltis, por 4 a 1. Não há previsão para o retorno de Denner ao Corinthians.

