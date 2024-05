Copiar Link

Com vitória sobre o América-RN, o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil e protagonizou sua primeira partida oficialmente sem Cássio após 12 anos. O goleiro vestiu a camisa do Cruzeiro nesta semana e foi recebido com festa em Belo Horizonte.

Nos arredores da Neo Química Arena, torcedores demonstraram gratidão ao ídolo e ainda não superaram a saída. Em conversa com o Lance!, grande parte dos entrevistados garantiram que o Gigante é insubstituível.

Torcida do Corinthians sente falta de Cássio (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

A Fiel também opinou, majoritariamente, que o Corinthians não precisa contratar uma reposição para Cássio. Há altas expectativas de que Carlos Miguel siga em alta na meta alvinegra, além de apostas no jovem Felipe Longo, de 19 anos, que foi campeão da Copinha em 2024.

Embora em minoria, alguns ainda deram sugestões de goleiros para o Timão contratar. Os citados foram Bento, do Athletico-PR, e João Paulo, do Santos.

Neo Química Arena, antes da bola rolar (Foto: Rafael Oliva / Lance!)

Durante o jogo, os torcedores foram o 12º jogador do Corinthians, como de costume. Apesar de diversos espaços vazios nas arquibancadas, a casa alvinegra encheu no decorrer da partida e recebeu mais de 39 mil pagantes, para uma renda que superou R$ 2 milhões.

Na partida, o Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto e teve chances de ampliar. Contudo, o América-RN reagiu no segundo tempo, empatou e deu alguns sustos na equipe treinada por António Oliveira. Porém, o zagueiro artilheiro Cacá não deu brecha para os adversários e garantiu a vitória no fim.

Sem Cássio, o Corinthians volta a jogar na terça-feira (28), contra o Racing (PAR), pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.