Cássio é o novo goleiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 14:26 • Belo Horizonte (MG)

Cássio tem uma nova casa. O goleiro desembarcou em Belo Horizonte nesta terça-feira (21) e foi anunciado pelo Cruzeiro nas redes sociais. Aos 36 anos, o jogador assina contrato com o clube mineiro até dezembro de 2027.

Cássio foi direto para a Toca da Raposa, onde acertará os últimos detalhes antes do anuncio oficial. O goleiro foi recebido por diversos torcedores, que aguardavam na porta do centro de treinamentos.

No entanto, o goleiro só poderá realizar sua estreia pela nova equipe a partir do dia 10 de julho, com a reabertura da janela de transferências.

Na última semana, ele acertou, de forma antecipada, sua rescisão com o Corinthians, clube que defendeu por mais de 12 anos. Pela equipe paulista, Cássio conquistou nove títulos, incluindo uma Libertadores e um Mundial, e encerrou sua tragetória como o segundo jogador com mais partidas disputada pela instituição, com 712 jogos, atrás apenas de Wladimir.

Formado nas categorias de base do Grêmio, o goleiro recebeu sua primeira oportunidade como profisisonal em 2006. Um ano depois, se transferiu para o PSV, da Holanda. Em 2012, acertou seu retorno ao futebol brasileiro, onde defendeu o Corinthians até maio deste ano.

Ex-jogador do Corinthians, Cássio será jogador do Cruzeiro até dezembro de 2027 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)