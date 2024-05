Foto: Rafaela Oliveira / Lance!







Escrito por Rafaela Cardoso e Rafael Oliva • Publicada em 18/05/2024 - 13:39 • São Paulo (SP)

O goleiro Cássio se despediu do Corinthians neste sábado (18), no CT Joaquim Grava, recebeu homenagens e, em meio a muitas perguntas, falou sobre o atual titular da meta do Timão: Carlos Miguel, de 25 anos. O arqueiro conquistou a vaga entre os 11 do Timão recentemente, e vem fazendo boas partidas com a camisa do clube paulista. O Timão, inclusive, corre o risco de perder o goleiro.

- O Miguel é um cara de muita qualidade, tem jogado bem e tem muito potencial. Agora depende dele, ele é o titular absoluto, agora é sequência, uma situação nova. Temos uma amizade muito boa, nunca tivemos problema, ele tem uma história de vida de superação, é lindo de falar - disse o goleiro.

Cássio disse, inclusive, que nunca imaginou ficar por 12 anos no gol do Corinthians, portanto, é muito difícil falar sobre Carlos Miguel nesse quesito, já que é um jovem goleiro que ainda tem muito pela frente.

- O Corinthians não precisa ir atrás de goleiro, tem muita gente boa aqui, dois excelentes treinadores de goleiros, eu com certeza construí a minha história por conta desses dois grande profissionais. Desejo muito sucesso a todos ele e o Corinthians está bem servido de goleiro - completou Cássio.

Sobre o fim de seu ciclo com a camisa do Corinthians, Cássio afirmou que já vinha se preparando para este momento, e que deixa o clube em paz e pela porta da frente.

- Eu creio que eu vinha me preparando, lógico que o Miguel vinha bem, mas se eu ficasse aqui, eu "ia para a porrada" para disputar a posição. Mas acho que o ciclo acabou mesmo, eu olho para trás e vejo um ciclo bem feito, com respeito, com o presidente aqui, com a sala cheia, então saio pela porta da frente, vendo que tudo funciona - completou.