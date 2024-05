Lamela em ação pelo Sevilla, da Espanha (Foto: Cristina Quicler/AFP)







Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Marson • Publicada em 09/05/2024 - 08:21 • São Paulo (SP) • Atualizada em 09/05/2024 - 10:06

O Corinthians segue interessado na contratação do meia Erik Lamela, mas se preocupa com a condição física do jogador, que possui histórico recente de lesões. Para buscar mais informações, o presidente corintiano Augusto Melo se reuniu na noite desta terça-feira (8) com José Maria del Nido Carrasco, presidente do Sevilla, clube no qual o atleta argentino tem contrato até junho deste ano e não irá permanecer.

O encontro aconteceu em um restaurante na zona sul de São Paulo. O representante do clube espanhol está no Brasil nesta semana, onde, nos últimos dias, realizou uma visita à Federação Paulista de Futebol e palestrou no Sports Summit, feira de esportes que acontece na capital paulista.

A ideia de Augusto também foi de estreitar relações com o dirigente do Sevilla. No entanto, o maior interesse foi obter mais informações sobre Lamela.

O Timão está em contato com o estafe do jogador há algumas semanas e chegou até mesmo a oferecer um salário alto em relação a média do elenco, além de um contrato de três temporadas. Os representantes do argentino se mostraram satisfeitos com a oferta corintiana, mas deixaram claro que a preferência do jogador é permanecer na Europa.

Sem retorno nos dias seguintes ao contato inicial, a diretoria da equipe paulista recuou na possibilidade do negócio, até o encontro de Augusto Melo com o presidente do Sevilla, que foi motivado pelo interesse do dirigente do Corinthians em fazer um movimento de impacto no mercado. O presidente do clube alvinegro considera Lamela um atleta com essas credenciais e, também, capaz de elevar o nível técnico do elenco corintiano.

Erik Lamela tem 32 anos e disputou duas Copas América pela seleção argentina. Ele foi revelado pelo River Plate, que também fez sondagens e está interessado no futebol do jogador. Na Europa desde 2011, o atleta tem passagens por: Roma, da Itália, e Tottenham, da Inglaterra, além do Sevilla, no Velho Continente.

