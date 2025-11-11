Presidente do Corinthians, Osmar Stábile criticou a arbitragem do Brasileirão nesta terça-feira (11), após reunião que oficializou o novo formato do Paulistão. Segundo o dirigente, o clube teria perdido 12 pontos por erros de árbitros.

— O Corinthians não resolve problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Já reclamamos várias vezes, fizemos uma representação, e caberá à CBF afastar quem errou, seja homem ou mulher. Nós perdemos 12 pontos com a arbitragem, estamos revoltados. O Corinthians não ia resolver nada na reunião. Vamos ver nos próximos jogos se teve ou não resultado. Não dá para fazer juízo de valor — declarou Stábile.

A Comissão de Arbitragem da CBF realizou o encontro para discutir falhas de arbitragem, mas o Timão foi um dos clubes que não compareceram.

O dirigente também comentou a proposta da SAFiel e a situação financeira do clube, incluindo o transferban que impede novas contratações.

— Nós recebemos o projeto e levamos para o compliance. Nessa gestão, ele funciona. Não vamos deixar nenhuma herança maldita. Se tiver algum apontamento, como teve, o Corinthians vai aguardar a resolução. Depois podemos conversar sobre a parte técnica e o marketing. Primeiro tem que passar pelo compliance. O Corinthians não assina contrato com ninguém se houver qualquer apontamento — afirmou.

Sobre o bloqueio de registro de jogadores, Stábile disse que o clube busca resolver a pendência junto à CBF e à Fifa.

— Nós vamos verificar primeiro a questão do transferban, tanto na CBF quanto na Fifa. Assim que resolvermos os dois, o Corinthians vai contratar. Recebemos o clube nessa situação. O transferban é resultado da janela anterior, em que foram contratados vários jogadores e não pagaram. Não tem problema, estou trabalhando para cumprir com as nossas obrigações — explicou.

O presidente confirmou ainda a permanência do técnico Dorival Júnior, independentemente do resultado na Copa do Brasil. O próximo jogo do Corinthians será contra o São Paulo, no dia 20 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro.

