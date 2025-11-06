A árbitra Edina Alves, responsável pelo apito na partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, que terminou com vitória do Massa Bruta por 2 a 1, explicou a confusão envolvendo a aplicação dos cartões amarelo e vermelho ao meio-campista Charles.

Nos acréscimos do segundo tempo, com o placar já definido, Charles acertou o rosto de Jhon Jhon com um tapa. Edina Alves inicialmente apresentou o cartão amarelo, mas, em seguida, mostrou o vermelho sem fazer o gesto habitual de anulação do amarelo, conforme prevê o protocolo.

Na súmula da partida, a árbitra Edina Alves detalhou o lance que gerou dúvidas em campo e explicou o motivo da expulsão de Charles, esclarecendo a sequência de cartões aplicados ao jogador do Corinthians.

— Após advertir com cartão amarelo por conduta antidesportiva o atleta de número 35, sr. Charles Rigon Matos, fui informada pela assistente 1, Fabrini Beviláqua, que o mesmo desferiu um tapa no rosto do seu adversário de número 10, sr. Jhonatan dos Santos Rosa. Diante desta informação, e por se tratar de uma conduta violenta e não uma atitude antidesportiva, apliquei o cartão vermelho direto, retirando o cartão amarelo previamente apresentado ao devido atleta — disse Edina.

Nesse contexto, Charles ficará fora apenas da partida contra o Ceará, no sábado (8), às 21h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No clássico contra o Corinthians, no dia 20, o volante retorna ao time comandado por Dorival Júnior.

Antes, os jogadores também já haviam reclamado em relação à expulsão de José Martínez, que já tinha um amarelo e acabou advertido novamente em razão de uma confusão na área, no início do segundo tempo.

— Expulsei, aos 14 minutos do segundo tempo, o atleta de número 70, sr. José Andrés Martinez, por trocar empurrões com o seu adversário de número 16, Gustavo Marques Alves dos Santos, com o jogo paralisado. Informo que o atleta já havia sido advertido anteriormente — finaliza.

Edina Alves viveu polêmicas entre Red Bull Bragantino x Corinthians (Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Gazeta Press)

Veja o diálogo do VAR:

Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR) : Edina, qual foi a ação disciplinar?

: Edina, qual foi a ação disciplinar? Edina Alves Batista (árbitra) : Foi amarelo. Fabrini, se você viu um tapa na cara... (inaudível)

: Foi amarelo. Fabrini, se você viu um tapa na cara... (inaudível) Fabrini Bevilaqua Costa (assistente) : Eu vejo um tapa do 35, mas eu não sei se acerta.

: Eu vejo um tapa do 35, mas eu não sei se acerta. Edina Alves Batista (árbitra) : Vermelho, Fabrini? Foi vermelho?

: Vermelho, Fabrini? Foi vermelho? Fabrini Bevilaqua Costa (assistente) : Eu vejo, mas não sei se acerta. Vejo o tapa e vejo o cara caindo, mas não sei se ele acerta.

: Eu vejo, mas não sei se acerta. Vejo o tapa e vejo o cara caindo, mas não sei se ele acerta. Edina Alves Batista (árbitra) : Cadê ele?

: Cadê ele? Fabrini Bevilaqua Costa (assistente) : O loirinho, o 35 lá.

: O loirinho, o 35 lá. Edina Alves Batista (árbitra): Ok.

Presidente do Corinthians detona arbitragem

Após o apito final, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, demonstrou forte insatisfação com a condução da arbitragem e criticou de forma contundente as decisões tomadas por Edina Alves durante a partida.

— Nós temos o do Charles, nós temos o do Martínez. O Charles tomou o amarelo também e depois ela veio com o vermelho. E aí, qual que vale? Na verdade, deveria valer o vermelho, mas ela não tirou o amarelo. Então, a gente vai ser prejudicado duas vezes?! Então, esse é o critério que a gente tá utilizando, estou falando que não é possível continuar assim — detona.

— E a gente espera que, daqui pra frente, a CBF, juntamente com o seu diretor de arbitragem, tome as providências. Há pouco tempo atrás, eu conversei com o diretor de arbitragem; ele pediu paciência para que ele pudesse resolver. Mas, a cada dia, a gente percebe que tem mais reclamações. E hoje, como eu disse, foi uma aberração — completa.