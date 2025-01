Presidente do Corinthians aposta em novos patrocinadores e detalha busca por reforços

Após a reformulação do elenco na última janela de transferências, o Corinthians segue tímido no mercado e ainda não anunciou nenhum reforço nesta temporada. Depois de escapar do rebaixamento para a segunda divisão e garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores, a diretoria alvinegra apostou na manutenção do time.

Apesar de considerar o atual grupo qualificado para o calendário de 2025, Augusto Melo afirmou não ter dinheiro para realizar novas movimentações, mas celebrou as adições "alternativas" da equipe, que contou com o retorno do zagueiro Tchoca após empréstimo ao Ceará.

– Não (tem caixa para contratar). O Corinthians teve caixa para renovar e manter o elenco, que era a minha promessa. Conseguimos e estamos aí. Renovei os contratos e recusei propostas para manter o time e brigar por títulos – explicou o presidente Augusto Melo após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

– Temos zagueiros qualificados, o Tchoca está em uma ascensão muito grande e está aí no elenco – completou.

Corinthians aposta em novos patrocinadores

A chegada de dois novos patrocinadores pode auxiliar a busca por reforços, mas a tendência é que o Corinthians permaneça com o mesmo elenco até a próxima janela, que abre no dia 2 de junho.

A Soccer Grass e a Viva Timão foram anunciadas como novas parceiras comerciais do clube do Parque São Jorge. Embora não tenha divulgado os valores dos acordos, Augusto Melo revelou que o Corinthians irá embolsar um montante "excepcional".

Presidento do Corinthians, Augusto Melo detalhou o planejamento do clube paulista no mercado (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

– Tirei um patrocínio de R$ 17 milhões e coloquei mais de R$ 100 milhões. Veja como o Corinthians bem, como está agora, imagina se essas pessoas deixassem o clube em paz – completou Augusto, que enfrenta processo de impeachment.