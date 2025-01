Ramón lamenta quebra de invencibilidade do Corinthians: ‘Melhorar rápido’

A derrota por 3 a 1 neste domingo (26) marcou o fim da invencibilidade do Corinthians. Após um primeiro tempo equilibrado, o Timão acumulou falhas nos 45 minutos finais, viu o São Paulo abrir vantagem e não teve forças para reagir diante de um Morumbis lotado.

Na visão de Ramón Díaz, o Timão pecou nos detalhes, principalmente nos lances de bola parada, e viu o rival aproveitar as oportunidades para vencer o Majestoso.

– São esses tipos de lances que decidem os clássicos. Temos que seguir trabalhando, são poucas as situações que tivemos. Foi uma das poucas partidas que não tivemos tantas chances. Temos que trabalhar, ser mais criativos e melhorar rápido – explicou o argentino em entrevista.

Para o treinador argentino, o clássico estava equilibrado, com chances para ambos os lados, até Lucas Moura subir sozinho em cobrança de escanteio e abrir o placar para o rival. Ramón, no entanto, não considera as bolas paradas um problema a ser trabalhado, já que o fundamento foi treinado durante a preparação da equipe para o confronto.

– São situações e jogadas muito pontuais. A partida estava equilibrada. Eles no primeiro tempo não tiveram chance, nós tivemos um cabeceio bom e outras chances. O Lucas Moura saltou muito bem no lance do primeiro gol, havíamos trabalhado muito as bolas paradas durante a semana – completou o treinador.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em partida diante do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com a missão de voltar a vencer na competição estadual, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 19h45 (de Brasília), para enfrentar a Ponte Preta fora de casa, pela quinta rodada do Paulistão.