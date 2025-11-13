Corinthians acerta aditivo e fixa multa milionária no contrato de joia de 17 anos
Clube ajusta valores, reforça a proteção contratual e estabelece novos gatilhos para Pedro Paulo
O Corinthians firmou um aditivo de contrato com o zagueiro Pedro Paulo, de 17 anos, destaque da equipe Sub-17.
O novo documento estabelece uma multa rescisória internacional de 50 milhões de euros, com possibilidade de chegar automaticamente a 100 milhões de euros mediante gatilhos de desempenho. No mercado nacional, o valor gira em torno de R$ 20 milhões.
O LANCE! apurou que o acordo também prevê cláusulas que dobram o salário do defensor conforme metas de minutagem. Um dos gatilhos determina aumento caso ele complete 180 minutos pelo time profissional.
Apesar da atualização salarial e da definição dos valores de multa, o aditivo não estendeu o prazo contratual, que segue válido até fevereiro de 2027. A tendência é que uma nova renovação seja discutida pelo clube no início de 2026.
Carreira de Pedro Paulo
Considerado uma das principais promessas da base alvinegra, Pedro Paulo se destaca pelo jogo aéreo, pela velocidade e pela presença ofensiva. O zagueiro foi nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira Sub-15, atuando ao lado de companheiros como o lateral-esquerdo Denner.
Atualmente, o defensor se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no dia oito de julho, em partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.
