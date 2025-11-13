menu hamburguer
Corinthians

Corinthians acerta aditivo e fixa multa milionária no contrato de joia de 17 anos

Clube ajusta valores, reforça a proteção contratual e estabelece novos gatilhos para Pedro Paulo

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
21:10
Pedro Paulo assinou novo aditivo com o Corinthians (Foto: Divulgação)
O Corinthians firmou um aditivo de contrato com o zagueiro Pedro Paulo, de 17 anos, destaque da equipe Sub-17.

O novo documento estabelece uma multa rescisória internacional de 50 milhões de euros, com possibilidade de chegar automaticamente a 100 milhões de euros mediante gatilhos de desempenho. No mercado nacional, o valor gira em torno de R$ 20 milhões.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O LANCE! apurou que o acordo também prevê cláusulas que dobram o salário do defensor conforme metas de minutagem. Um dos gatilhos determina aumento caso ele complete 180 minutos pelo time profissional.

Apesar da atualização salarial e da definição dos valores de multa, o aditivo não estendeu o prazo contratual, que segue válido até fevereiro de 2027. A tendência é que uma nova renovação seja discutida pelo clube no início de 2026.

Pedro Paulo acumula passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Divulgação)
Carreira de Pedro Paulo

Considerado uma das principais promessas da base alvinegra, Pedro Paulo se destaca pelo jogo aéreo, pela velocidade e pela presença ofensiva. O zagueiro foi nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira Sub-15, atuando ao lado de companheiros como o lateral-esquerdo Denner.

Atualmente, o defensor se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no dia oito de julho, em partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.

